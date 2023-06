Avião com 100 passageiros aterra sem trem dianteiro nos EUA

Um avião da Delta Air Lines aterrou esta quarta-feira sem o trem dianteiro num aeroporto na Carolina do Norte, nos EUA.

A aterragem de emergência não provocou feridos, indicam os responsáveis pelo Aeroporto Internacional Charlotte Douglas.

A pista foi encerrada enquanto decorreram as operações para retirar o avião.

A bordo do Boeing 717 da Delta, que tinha partido de Atlanta, estavam 96 passageiros, dois pilotos e três hospedeiras.

“Ao aproximar-se do aeroporto, os pilotos receberam uma indicação de ‘trem do nariz inseguro’. A tripulação iniciou um procedimento de aproximação perdida para investigar melhor a indicação”, refere a companhia aérea, em comunicado.

A Delta Air Lines refere que os pilotos fizeram uma primeira passagem pela torre do aeroporto Charlotte para que os controladores realizassem uma inspeção visual ao avião.

Os controladores confirmaram que as portas do trem dianteiro estavam abertas, mas as rodas não tinham descido.