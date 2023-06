Ataque a hotel em Kramatorsk faz dez mortos

Dez pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas no ataque com mísseis levado a cabo pelas forças russas durante a noite e que atingiu um restaurante no centro da cidade de Kramatorsk, leste da Ucrânia.

De acordo com as autoridades ucranianas, entre os mortos conta-se uma rapariga de 17 anos de idade e duas de 14 anos. Um bebé de oito meses ficou ferido mas não corre risco de vida, de acordo com a mesma fonte. Segundo Kiev, entre os feridos encontra-se também a escritora ucraniana Victoria Amelina, que sofreu uma grave fratura no crânio. Amelina estava no restaurante no momento do ataque, na companhia do escritor colombiano Héctor Abad e do antigo Alto Comissário para a Paz da Presidência da Colômbia, Sergio Jaramillo. Abad e Jaramillo sobreviveram ao ataque com ferimentos ligeiros, tal como a jornalista colombiana Catalina Gómez, que se encontrava igualmente no mesmo restaurante. Segundo Kiev, este ataque russo contra Kramatorsk foi um dos mais graves das últimas semanas e foi condenado pelo Presidente Volodymyr Zelensky. [notícia atualizada às 12h43 de 28 de junho de 2023]