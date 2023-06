Putin elogia militares por evitarem "guerra civil" e assegura que povo nunca apoiou grupo Wagner

O Presidente russo, Vladimir Putin, agradeceu aos responsáveis pela segurança do Estado o trabalho realizado durante a rebelião do Grupo Wagner, no início de uma reunião com as principais chefias militares e de segurança do país.

"Juntei-vos nesta reunião para vos agradecer o trabalho que realizaram nos últimos dias e para discutir a situação", afirmou Putin no início do discurso perante 2.500 militares russos e que foi transmitido pela televisão.

Putin enalteceu o facto de terem evitado uma guerra civil e de terem impedido "o desenvolvimento extremamente perigoso da situação".

"Juntamente com os vossos irmãos de armas, opuseram-se a esta agitação, cujo resultado teria sido inevitavelmente o caos. De facto, impediram uma guerra civil", afirmou Putin, que discursou perante os militares e na presença do ministro da defesa russo, Sergei Shoigu, a quem Prigozhin, líder do grupo Wagner, exigia a demissão.

Foi ainda realizado um minuto de silêncio pelos pilotos das aeronaves abatidas pelo grupo Wagner.

No discurso de cerca de cinco minutos desta manhã, Putin garantiu que o povo e o Exército não apoiam o grupo Wagner e acusou-os de fazer o que Ocidente pretendia.