Moscovo. Medidas de emergência "antiterroristas" foram levantadas

Contudo, segundo a Reuters, o comité nacional antiterrorismo da Rússia declarou que a situação no país era "estável" e, por isso, as medidas de emergência foram foram levantadas.

No sábado, o autarca de Moscovo tinha apelado aos habitantes da capital, através de um comunicado, que se abstivessem de viajar pela cidade, na medida do possível, uma vez que tinha sido declarada uma operação antiterrorista e que a situação era "difícil". No comunicado, divulgado no Telegram, Sobyanin tinha ainda decretado que esta segunda-feira seria um "dia não útil" para "minimizar os riscos".

O Presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, anunciou que vai levantar o regime antiterrorista imposto na capital russa durante o que as autoridades chamaram de "um motim armado" do grupo mercenário Wagner.

Prigozhin suspendeu no sábado as movimentações da rebelião na Rússia contra o comando militar russo, menos de 24 horas depois de ter ocupado Rostov, cidade-chave no sul do país para a guerra na Ucrânia.

Antes da suspensão, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, qualificou a ação do grupo como uma "rebelião", afirmando tratar-se de uma "ameaça mortal" ao Estado russo e uma traição.

Prigozhin acusara antes o Exército russo de atacar acampamentos dos seus mercenários, causando "um número muito grande de vítimas", acusações negadas pelo Ministério da Defesa da Rússia.

As acusações de Prigozhin expõem profundas tensões dentro das forças de Moscovo em relação à ofensiva na Ucrânia.

Ao fim do dia, Prigozhin anunciou ter negociado um acordo com o Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko e acabou por parar o avanço do grupo Wagner em direção a Moscovo, por forma a evitar um "banho de sangue russo".