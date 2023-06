Homem grava o nome da namorada no Coliseu de Roma

"Espero que quem realizou este ato seja identificado e sancionado de acordo com as nossas leis", reforçou.

"Considero muito grave, indigno e um sinal de grande incivilidade que um turista deforme um dos lugares mais famosos do mundo, um património histórico como o Coliseu, para gravar o nome da sua noiva", escreveu Gennaro Sangiuliano na sua conta na rede social Twitter

Um homem foi filmado a gravar o seu nome e o da sua noiva no Coliseu de Roma. O ministro da Cultura italiano já reagiu ao sucedido e pediu que o suspeito seja "identificado e sancionado".

Gennaro Sangiuliano lamenta o ato de vandalismo contra um dos monumentos mais famosos do mundo e pede "tolerância zero" à falta de civismo.

Segundo o que foi conseguido apurar a partir do visionamento das imagens, o jovem turista utilizou umas chaves para gravar a inscrição "Ivan+Haley 23" numa das paredes do anfiteatro com quase 2.000 anos.

O homem em causa, em caso de condenação, pode enfrentar uma multa de pelo menos 15.000 euros ou até cinco anos de prisão disse a ANSA, agência de notícias italiana.