Extrema-direita alemã consegue primeira vitória em eleições locais

O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) venceu as suas primeiras eleições no país, conquistando o distrito de Sonneberg, no estado da Turíngia, no ato eleitoral semelhante às autárquicas portuguesas.

Robert Sesselman, o candidato eleito da AfD, venceu com 52,8% dos votos, contra 47,2% do candidato da CDU, Jurgen Köpper.

Em reação ao resultado, o Conselho Central de Judeus na Alemanha diz-se “devastado”. “Para sermos claros, nem todos os que votaram pela AfD têm uma mentalidade extremista de extrema-direita”, afirmou o seu presidente, Josef Schuster, ao jornal Jüdische Allgemeine. “Mas o partido pelo qual o candidato foi eleito é extremista. Isto é um abrir de águas, que os poderes políticos neste país não podem simplesmente aceitar”.

Com 10 anos de existência, a AfD tem vindo a subir nas sondagens na Alemanha, aproveitando a onda de críticas à coligação do chanceler alemão, Olaf Scholz, do SPD, com os Verdes e o Partido Democrático Liberal (FPD), devido à elevada inflação e à imigração no país.