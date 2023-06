Mais de 100 mil israelitas voltam a sair às ruas contra reforma judicial de Netanyahu

Mais de 100 mil israelitas participaram no sábado numa nova jornada dos protestos semanais contra a reforma judicial impulsionada em Israel pelo Governo de Benjamin Netanyahu, que esta semana anunciou que avançará unilateralmente com o seu polémico plano.

Segundo estimativas de meios de comunicação locais, mais de 95 mil pessoas concentraram-se no protesto principal em Telavive, enquanto vários milhares de outras manifestaram-se em diversos pontos do país, incluindo nas cidades de Jerusalém, Haifa e Beersheva.

Tal como em anteriores protestos, os participantes marcharam repetindo palavras de ordem como “Não à ditadura” e “A democracia triunfará”, brandiram numerosas bandeiras israelitas e empunharam cartazes com mensagens contra o primeiro-ministro do Governo mais à direita da história de Israel.

As manifestações de sábado ocorreram poucos dias depois de Netanyahu e os seus parceiros de coligação terem acordado avançar de forma unilateral com os trâmites legislativos de uma reforma que pretende atribuir mais poder ao executivo em detrimento do poder judicial, cuja independência se veria profundamente comprometida.

Um dos primeiros projetos de lei que querem aprovar prevê a limitação do alcance do conceito de “razoabilidade” mediante o qual o Supremo Tribunal pode submeter por iniciativa própria à revisão judicial qualquer decisão governamental por considerá-la “irrazoável”.