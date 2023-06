Investigadora de Harvard que estuda a honestidade acusada de fabricar descobertas

Muitas descobertas das últimas décadas têm gerado ceticismo entre a comunidade especializada, mas foi na última semana que o mundo académico sofreu aquilo que o New York Times descreve como "o mais duro golpe até hoje": acusações de que uma reconhecida investigadora no campo das ciências comportamentais fabricou resultados em múltiplos estudos, incluindo um sobre como potenciar comportamentos honestos.

A investigadora, Francesca Gino, da Escola de Gestão da Universidade de Harvard, nos EUA, é coautora de dezenas de investigações sujeitas à revisão de pares e divulgadas em revistas especializadas, dedicadas a questões como pequenos rituais como contar até dez antes de se decidir o que comer pode diminuir a probabilidade de escolher comidas saudáveis, ou como o chamado networking pode fazer os profissionais sentirem-se "sujos".

Para Maurice Schweitzer, cientista comportamental da Escola Wharton da Universidade da Pensilvânia, as acusações estão a ter grande impacto na comunidade académica, sobretudo porque Gino tem "tantas colaborações, tantos artigos publicados, é realmente uma líder no seu campo de investigação".

Schweitzer diz que está, neste momento, a analisar os oito estudos que coassinou com Francesca Gino, em busca de indícios de fraude, e que não é o único que está a fazê-lo face às acusações.

As primeiras questões sobre o trabalho da investigadora surgiram a 16 de junho num artigo publicado no The Chronicle of Higher Education, sobre uma investigação de 2012 assinada por Gino e quatro colegas. Um dos coautores do trabalho, Max H. Bazerman, também de Harvard, disse ao jornal que a universidade o havia informado de que um estudo supervisionado por Gino incluía resultados fabricados.

No dia seguinte, um blogue chamado DataColada gerido por três cientistas comportamentais publicou uma discussão detalhada sobre os resultados desse estudo e como foram falsificados. Na publicação, é referido que os três contactaram a Faculdade de Gestão de Harvard no Outono de 2021 para abordar as preocupações quanto ao trabalho de Gino, entregando à instituição académica um relatório com provas da alegada fraude nessa e em três outras investigações nas quais a investigadora esteve envolvida.

Na base das suspeitas está uma investigação de 2012 que teria apurado que pedir às pessoas que preenchem documentos relacionados com impostos e seguros para atestarem a veracidade das suas respostas no topo dos documentos e não no fim aumenta significativamente a precisão das informações fornecidas. Esta investigação foi citada centenas de vezes por outros investigadores, mas trabalhos mais recentes sobre o tema elevaram sérias dúvidas sobre os resultados do trabalho original.

Contactada pelo NYT, Gino não respondeu aos pedidos de entrevista, tal como a Faculdade de Gestão de Harvard não aceitou comentar o caso. Contactado por telefone, um homem que se identificou como marido da investigadora disse apenas: "Isto é obviamente uma questão muito sensível sobre a qual não podemos falar de momento."

Bazerman também não respondeu aos pedidos de entrevista, mas disse ao The Chronicle of Higher Education que não tem nada a ver com qualquer possível fabricação.