Chuva intensa e inundações já afetaram mais de 276 mil pessoas na China

As fortes chuvas e inundações dos últimos dias já afetaram mais de 276 mil pessoas no centro da China, foi noticiado este domingo, enquanto no sul várias províncias estão em alerta para possíveis transbordamentos de rios.

Na província de Hunan, as chuvas danificaram 16.400 hectares de culturas e provocaram danos generalizados e desmoronamentos de casas, bem como torrentes nas montanhas e deslizamentos de terras, de acordo com as autoridades locais citadas pela agência de notícias estatal, a Xinhua.

Trata-se de uma das províncias centrais mais afetadas pelas chuvas deste ano, que provocaram o transbordamento de vários afluentes do rio Yangtze e obrigaram à retirada de 18.000 habitantes das suas casas.

O Ministério dos Recursos Hídricos da China alertou para o facto de 16 rios do sul do país terem excedido o seu caudal máximo, na sua maioria afluentes de rios maiores que atravessam as províncias de Guangdong, Guangxi, Hunan, Jiangxi e Yunnan.