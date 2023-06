Ana Bailão, a lusocanadiana que quer ser a próxima presidente de Câmara de Toronto

A portuguesa Ana Bailão vai tentar esta segunda-feira tornar-se a próxima presidente da câmara municipal de Toronto, a maior cidade canadiana, que realiza eleições intercalares.

Estas eleições ocorrem na sequência do escândalo de um relacionamento íntimo do ex-autarca John Tory com uma antiga funcionária do seu gabinete, que levou à sua demissão em fevereiro deste ano.

Apesar de não dominar nas várias sondagens, a luso-canadiana teve, nos últimos dias, o apoio público de John Tory e também do conselho editorial do jornal Toronto Star.

Há 102 candidatos à presidência do município de Toronto, estando incluindo vários políticos, ativistas cívicos, um adolescente de 18 anos, um cão, entre outros.

Os candidatos mais populares, que se têm destacado nas várias sondagens, tendo cobertura pelos principais ‘media’ canadianos, são a antiga deputada federal do NDP (esquerda) Olívia Chow, Ana Bailão, o ex-chefe da polícia de Toronto Mark Saunders, os vereadores Josh Matlow e Brad Bradford, a ex-deputada provincial Mitzie Hunter e o ex-colunista do jornal Toronto Sun, Anthony Fury.

Ana Bailão, natural de Vila Franca de Xira (Lisboa), veio para o Canadá com 15 anos, foi vereadora entre 2010 a 2022, tendo representado o distrito eleitoral da Davenport, e mais recentemente o bairro 18, devido à reformulação dos distritos eleitorais, tendo conquistado 84 por cento dos votos, nas eleições de há cinco anos.

Formada pela Universidade de Toronto em Sociologia e Estudos Europeus, desde 2010 foi responsável para comissão municipal de habitação a preços acessíveis, tento sido nomeada, pelo ‘mayor’ John Tory, vice-presidente do município, integrando ainda o executivo municipal.

Durante a campanha, a centrista tem vindo a afirmar que é a única que pode “unir a câmara municipal” e chegar a um “consenso com os governos do Ontário e de Otava”.

Uma das suas principais promessas anunciadas passou por dar a responsabilidade da gestão das autoestradas DVP e Gardiner ao governo provincial, “poupando ao município de Toronto milhões de dólares” necessários anualmente para a manutenção destas vias.

Olivia Chow tem liderado as sondagens desde que anunciou a sua candidatura, prometendo “tornar a vida mais fácil para as pessoas que têm problemas”, com medidas de proteção para os inquilinos e a “construção de habitação a preços acessíveis”. No entanto, a também ex-vereadora tem sido criticada por não esclarecer como vai financiar as várias promessas, incluindo qual o aumento do imposto sobre a propriedade.

O novo presidente da Câmara Municipal de Toronto terá que encontrar formas de liquidar o défice orçamental, que ultrapassa mais de mil milhões de dólares canadianos (694 mil milhões de euros).

Numa sondagem da Mainstreet Research, divulgada na sexta-feira, Olívia Chow continuava a liderar, com 30 por cento, enquanto Ana Bailão tinha 22 por cento, surgindo logo atrás Anthony Fury (13%) e Mark Saunders (12%). Josh Matlow e Mitzie Hunter tinham nove e cinco por cento, respetivamente.

As mesas de voto vão abrir esta segunda-feira às 10:00 e a votação decorre até às 20:00 (mais cinco horas em Lisboa).