Rebelião do Wagner é "assunto interno da Rússia", UE e NATO acompanham situação

24 jun, 2023 - 09:58 • Redação com Lusa

A Comissão Europeia defendeu este sábado que a rebelião do grupo paramilitar Wagner, que já ocupou instalações militares em Rostov, é um “assunto interno” da Rússia, mas está a acompanhar o desenrolar da situação. “Isto é um assunto interno russo. Estamos a monitorizar a situação”, referiu o porta-voz da Comissão Eric Mamer, numa curta declaração enviada aos jornalistas. Da mesma forma, os líderes de vários Estados-membros da UE, incluindo Polónia, Reino Unido e França, indicaram que estão atentos ao desenrolar dos acontecimentos na Rúsisa. "Há relatos de tensões militares na região de Rostov e um risco de mais agitação por toda a Rússia, para além de não existirem opções de voo disponíveis para regressar ao Reino Unido", indica o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, citado pela Reuters. Na Polónia, o Presidente convocou uma reunião de emergência com o primeiro-ministro e o ministro da Defesa para debater a situação, "bem como com aliados", adiantou Andrzej Duda no Twitter. "O curso dos acontecimentos na nossa fronteira leste está a ser monitorizado ao minuto."

Também o palácio do Eliseu indicou que o Presidente francês, Emmanuel Macron, está a acompanhar a situação com toda a atenção. "Continuamos focados no apoio à Ucrânia", adiantou o gabinete presidencial. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) indicou entretanto que também está a monitorizar a rebelião do grupo paramilitar Wagner na Rússia. "Operações antiterroristas" em Moscovo Esta manhã, o Comité Nacional Antiterrorista russo anunciou um "regime de operações antiterroristas" na capital russa, Moscovo, e respetiva região, face ao que o Presidente Vladimir Putin já classificou de "rebelião armada" pelo grupo de mercenários Wagner. Para "prevenir eventuais atentados", este regime foi igualmente introduzido na região de Voronezh, na fronteira com a Ucrânia, indicou o comité num comunicado de imprensa, citado pelas agências noticiosas russas. Voronezh fica a meio caminho entre Moscovo e Rostov-on-Don, cidade que ao que tudo indica já foi tomada pelos mercenários russos.