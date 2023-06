Rebelião cessa, Prigozhin recua e negoceia com Putin

“Eles iam desmantelar o grupo Wagner", afirmou Prigozhin. "Decidimos avançar no dia 23 para a Marcha da Justiça. Num dia, percorremos uma distância de até quase 200 quilómetros de Moscovo. Durante este tempo, não foi derramada uma única gota de sangue dos nossos combatentes. Agora, chegou o momento em que o sangue pode ser derramado. Foi por isso que, compreendendo a responsabilidade de derramar sangue russo dos dois lados, decidimos recuar a nossa coluna militar e regressar à nossa base de acordo com o plano”.

O gabinete do Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, anunciou que o líder do grupo Wagner aceitou uma proposta para negociar com Putin e travar o avanço das suas forças militares até Moscovo.

Como se iniciou a rebelião?

O chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, anunciou que o seu exército privado tinha abandonado a Ucrânia, cruzando a fronteira na região do Rostov, uma cidade russa, a sul do país, e um dos pontos principais da invasão à Ucrânia. Prigozhin disse estar disposto a “ir até ao fim”, após apelar a uma rebelião contra o comando militar do país, que acusou de atacar os seus combatentes, num ataque com mísseis.