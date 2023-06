Rebelião cessa, Prigozhin recua e negoceia com Putin

A rebelião do grupo Wagner, o movimento relâmpago de tropas rumo a Moscovo, acabou.

O gabinete do Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, anunciou que o líder do grupo Wagner aceitou uma proposta para negociar com Putin e travar o avanço das suas forças militares até Moscovo.

Num áudio partilhado na rede social Telegram,Yevgeny Prigozhin já atestou a veracidade do acordo e diz que ordenou a paragem das tropas para evitar um "banho de sangue russo".



“Eles iam desmantelar o grupo Wagner", afirmou Prigozhin. "Decidimos avançar no dia 23 para a Marcha da Justiça. Num dia, percorremos uma distância de até quase 200 quilómetros de Moscovo. Durante este tempo, não foi derramada uma única gota de sangue dos nossos combatentes. Agora, chegou o momento em que o sangue pode ser derramado. Foi por isso que, compreendendo a responsabilidade de derramar sangue russo dos dois lados, decidimos recuar a nossa coluna militar e regressar à nossa base de acordo com o plano”.

Segundo a BBC, ao aceitarem o acordo para recuar, os combatentes do grupo Wagner receberam garantias de segurança.

De acordo com o gabinete de imprensa de Lukashenko, as negociações com o grupo Wagner tiveram o acordo de Putin. "Hoje às 21h00, os presidentes falaram ao telefone. O presidente bielorusso informou o presidente russo, com grande detalhe, sobre os resultados das negociações com o grupo Wagner”, adianta um comunicado que refere, ainda, que Putin agradeceu o apoio de Lukashenko.

Recorde-se que desde o início da invasão da Ucrânia, a Rússia tem utilizado o território da Bielorrússia como apoio.



Este sábado, Svitlana Tikhanovskaya, líder da oposição, disse que a rebelião do grupo Wagner “é a melhor hipótese para expulsar os militares russos” da Bielorrússia. “Se perdermos esta possibilidade, a Rússia far-nos-á o mesmo que à Ucrânia”.



[Em atualização.]