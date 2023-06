Presidente da Câmara de Moscovo pede à população para evitar deslocações

O presidente da câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, pede aos habitantes da cidade que limitem as deslocações tanto quanto possível, considerando que está curso uma operação antiterrorista e que a situação é “difícil”.

Num comunicado divulgado na rede social Telegram, o autarca declarou ainda que a próxima segunda-feira será um “dia não útil” para “minimizar riscos”.

Este sábado, o chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, anunciou que o seu exército privado tinham abandonado a Ucrânia, cruzando a fronteira na região do Rostov, uma cidade russa, a sul do país, e um dos pontos principais da invasão à Ucrânia.

Prigozhin disse estar disposto a “ir até ao fim”, após apelar a uma rebelião contra o comando militar do país, que acusou de atacar os seus combatentes, num ataque com mísseis.