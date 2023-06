Mercenários do grupo Wagner a caminho de Moscovo. Acompanhe aqui

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse no Twitter que tinha falado com os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 e com o alto representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança para discutir a situação na Rússia. " Os Estados Unidos manter-se-ão em estreita coordenação com os seus aliados e parceiros à medida que a situação se for desenvolvendo", afirmou.

Segundo o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, o presidente russo também falou com o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, e o presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev.

Como se iniciou a rebelião?

O chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, anunciou que o seu exército privado tinham abandonado a Ucrânia, cruzando a fronteira russa na região do Rostov, uma cidade russa, a sul do país, e um dos pontos principais da invasão à Ucrânia. Prigozhin disse estar disposto a “ir até ao fim”, após apelar a uma rebelião contra o comando militar do país, que acusou de atacar os seus combatentes, num ataque com mísseis.