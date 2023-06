Líder do grupo Wagner em pé de guerra com Putin: "Estamos todos prontos para morrer"

O líder da milícia paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, disse este sábado que todos os elementos do grupo de mercenários estão "prontos para morrer" na operação contra o Exército da Rússia.

Numa mensagem áudio publicada na rede social Telegram, Prigozhin assegura: "Todos estamos prontos para morrer. Todos os 25 mil e depois mais 25 mil [nesta ação] pelo povo russo."

A mensagem coincidiu com novas informações dos serviços de informação do Ministério da Defesa do Reino Unido, a dar conta de que algumas unidades do grupo Wagner "estão a mover-se para norte, através de Voronezh Oblast, quase certamente tendo como objetivo chegar a Moscovo".

Voronezh fica a meio caminho entre Rostov-on-Don, a cidade russa que os mercenários já controlam, e Moscovo, a capital.

Voronezh sob controlo do Wagner?

Segundo fontes russas citadas pela BBC, os mercenários do Wagner já detêm o controlo de todas as instalações militares da cidade, uma alegação que as autoridades locais ainda não comentaram.

Esta manhã, e face aos recentes desenvolvimentos no terreno, o governador de Voronezh, Aleksandr Gusev, avisou que existem várias notícias falsas a circular sobre o movimento de uma coluna militar na região.

Gusev também adiantou que as forças armadas russas estão a aplicar "medidas de combate operacionais" na região, no âmbito da operação anti-terrorista lançada por Putin no rescaldo da declaração de guerra de Prigozhin.

Na sua atualização da situação no terreno, a Defesa britânica cita "o desafio mais significativo ao Estado russo em tempos recentes" e descreve uma querela interna que está a escalar para um "confronto militar aberto", adiantando que as forças mercenárias "passaram a Ucrânia ocupada para a Rússia em pelo menos duas localizações".

Nessas movimentações, adianta o Governo britânico, algumas tropas russas "permaneceram passivas", numa "anuência ao Wagner".

"Ao longo das próximas horas, a lealdade das forças de segurança da Rússia, da Guarda Nacional Russa, será a chave para deslindar como é que esta crise vai desenrolar-se", adianta o Reino Unido.

As informações das secretas britânicas foram divulgadas pouco depois de Vladimir Putin ter quebrado o silêncio desde o apelo feito por Prigozhin, com o Presidente russo a falar numa "rebelião armada" que merecerá "castigos iminentes".