Modi garante que não há "nenhum espaço para discriminação" na Índia

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, garantiu esta quinta-feira, em Washington, que não há "absolutamente nenhum espaço para discriminação" na Índia, depois do Presidente dos EUA Joe Biden ter destacado as liberdades de imprensa e religiosa como fundamentais em democracia.

"Qualquer que seja a casta, credo, religião ou género, não há espaço para discriminação", garantiu Modi, numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente dos Estados Unidos.

Joe Biden enfatizou, ao lado de Modi, o poder das democracias, sublinhando que os direitos humanos universais são fundamentais para o sucesso dos Estados Unidos e da Índia.

Para o governante norte-americano, a relação entre os Estados Unidos e a Índia é "uma das mais importantes do mundo", defendendo que está "mais forte, mais próxima e mais dinâmica do que em qualquer momento da história".

Biden sublinhou ainda que duas das democracias mais poderosas do mundo estão a cooperar em questões como clima, saúde e espaço.

"Nas questões mais importantes que definirão o futuro, as nossas nações olham uma para a outra, inclusive em questões regionais e globais críticas", apontou Biden.

No entanto, ao lado de Modi, criticado por defensores dos direitos humanos, Biden também enfatizou que as liberdades de imprensa, religiosa e outras liberdades fundamentais devem estar no centro de como ambas as democracias operam.

Biden garantiu que, durante a reunião na Sala Oval da Casa Branca, os dois governantes tiveram uma "boa discussão sobre valores democráticos", enquanto Modi assegurou que "não há absolutamente nenhum espaço para discriminação", depois de questionado sobre o seu próprio compromisso com os direitos humanos.

"A democracia é o nosso espírito. A democracia corre nas nossas veias. Vivemos a democracia e nossos ancestrais realmente colocaram em palavras esse conceito", frisou Modi, que raramente responde às perguntas dos jornalistas, através de um intérprete.

Os dois líderes dedicaram a visita de Estado de Modi ao lançamento de novas parcerias em defesa, fabrico de semicondutores e outros setores, à medida que procuram fortalecer uma relação crucial - embora complicada - entre os países.