Helpo envia contentor com toneladas de bens para Moçambique

A Associação Helpo enviou esta quinta-feira um contentor de bens de primeira necessidade para apoiar as comunidades no norte de Moçambique.

Em comunicado enviado à Renascença, a organização não-governamental indica que no contentor seguiu “material escolar, calçado, mobiliário, mantas, brinquedos, livros, bens alimentares, entre muitos outros”, que vai beneficiar milhares de crianças em Nampula e Cabo Delgado.

De acordo com a Helpo, o custo total do envio destes bens até às comunidades escolares em Cabo Delgado e Nampula, é assegurado pela Galp, habitual parceira na implementação de projetos, em Moçambique, São Tomé e Príncipe e Portugal e traduz-se num donativo de cerca de 12 mil euros.

“A Helpo é uma instituição de referência e de há muito o nosso principal parceiro no apoio às comunidades locais em diversos países, sobretudo Moçambique, na promoção do acesso à educação, nomeadamente dando resposta às populações deslocadas no norte do país,” refere Diogo Sousa, Diretor Executivo da Fundação Galp, citado no documento.