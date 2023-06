Submersível. Destroços encontrados junto ao Titanic

Segundo anuncia a Guarda Costeira, via Twitter, as sondas que fazem buscas em alta profundidade na zona encontraram destroços e vão agora analisar o material.

A Guarda Costeira norte-americana encontrou um campo de destroços na área de busca pelo submersível desaparecido no fim de semana, junto ao Titanic.

"Um campo de destroços foi descoberto dentro da área de busca perto do Titanic. Especialistas do comando unificado estão a avaliar as informações", é dito.

Uma conferência de imprensa foi marcada para as 20h00 (hora de Portugal) desta quinta-feira.

[notícia atualizada às 17h14 de 22 de junho de 2023]