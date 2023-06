Submersível desaparecido. Confirmada a morte dos cinco tripulantes da expedição ao Titanic

A guarda costeira norte-americana confirmou a morte dos cinco tripulantes do submersível que desapareceu, durante uma excursão aos destroços do Titanic.

Em conferência de imprensa, as autoridades marítimas confirmaram os relatos da descoberta de destroços do submersível e acrescentaram que encontraram os restos da câmara de pressão do veículo, o que serviu de sinal do desfecho trágico da tripulação.

Segundo a análise dos especialistas da equipa de buscas, é provável que tenha havido uma implosão do submersível. Não se sabe, ainda, quando e como a implosão aconteceu.

As famílias das vítimas já foram notificadas pelas autoridades.

Os corpos ainda não foram encontrados e a sua recuperação ,neste momento, ainda é incerta.