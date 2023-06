Mulher de um tripulante do submersível desaparecido é descendente de vítimas do Titanic

Wendy Rush, a esposa do passageiro desaparecido do submersível “Titan” e CEO da OceanGate, Stockton Rush, é trineta de duas pessoas que estavam a bordo do Titanic em 1912.

Segundo o "The New York TImes", Isidor Straus, congressista norte-americano e coproprietário da Macy's e Ida Straus, descendente de famílias judaicas alemãs, que emigraram para os Estados Unidos, eram alguns dos passageiros mais ricos a bordo do navio e morreram, segundo relatos de alguns sobreviventes, depois de terem recusado um lugar no barco salva-vidas. Primeiro, Isidor que queria certificar-se de que todas as mulheres e crianças a bordo tivessem escapado. Depois Ida, a sua mulher de 40 anos, que se recusou a ir sem o marido e ambos morreram quando o navio se afundou.

O casal foi ficcionado no filme de James Cameron de 1997, como o casal na cama enquanto a água subia à sua volta.

Wendy Rush é diretora de comunicações da Oceangate e já realizou três expedições aos destroços em 2021, 2022 e 2023.

Os EUA estão a reforçar as buscas pelo “Titan”, o submersível desaparecido no Oceano Atlântico, à medida que o tempo continua a contar e as probabilidades de sobrevivência dos ocupantes são cada vez menores. Nas operações de busca e resgate estão elementos norte-americanos, britânicos, canadianos e franceses.

Segundo a Guarda Costeira norte-americana, o oxigénio dentro do aparelho irá esgotar-se poucos minutos depois das 12h00, porém há quem acredite que ainda há esperança pela presença de dois membros experientes que sabem conservar oxigénio e, também, impedir ou adiar a nocividade da quantidade de CO2 no submarino.