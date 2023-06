Explosão em Paris. Número de feridos sobe para 37

Esta quarta-feira à tarde, uma explosão de gás na Rua de Saint-Jacques, no quinto bairro - "5.e arrondissement" - fez desabar a fachada da escola de design da Academia Americana de Paris e provocou o incêndio em vários edifícios circundantes. Mais de 300 bombeiros conseguiram conter as chamas graças à rapidez do alerta.

De acordo com a agência Reuters, a procuradoria de Paris diz ainda ser "muito cedo" para apurar as causas da explosão. No entanto, o vice-presidente da Câmara parisiense, Edouard Civel, aponta para a explosão de gás. Várias testemunhas no local também relatam um "forte cheiro a gás" momentos antes do incidente.