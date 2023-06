Buscas por submersível desaparecido reforçadas em corrida contra o tempo

Ao final do dia desta quarta-feira, a guarda costeira norte-americana anunciou o reforço dos meios de busca e da área de operações na missão de resgate do submersível da OceanGate, que desapareceu durante uma expedição à zona do naufrágio do Titanic.

De acordo com o Capitão James Frederik, em decalarções numa conferência de imprensa, as autoridades decidiram uma expansão da área de buscas, tanto em área - cerca de 26 mil quilómetros quadrados - como em profundidade - a rondar os quatro quilómetros.

"A localização da busca torna excecionalmente difícil mobilizar grandes quantidades de equipamentos rapidamente. Apesar desses desafios, conseguimos fornecer recursos de busca aérea e de superfície de forma contínua, bem como capacidade adicional veículos operados remotamente", sublinha Frederik.

"Atualmente, temos cinco meios ativos de superfície à procura do Titan e esperamos a inclusão de 10 equipamentos de superfície nas próximas 24 a 48 horas. Há dois veículos submersíveis de operação remota [ROV] a procurar continuamente e vários outros estão a caminho e chegarão amanhã [esta quinta-feira] de manhã."

As buscas da guarda costeira norte-americana têm contado com o apoio de meios canadianos e franceses.



Relativamente às pistas que possam indicar a sobrevivência dos cinco tripulantes do submersível, o capitão diz que a aeronave Canadian P-3 conseguiu detetar mais sons ao longo de quarta-feira, mas que os especialistas têm tido dificuldades em perceber a origem dos ruídos.

Carl Hartsfield, do Instituto de Oceanografia Woods Hole, salienta ser difícil "distinguir o que são estes sons". De acordo com o especialista, a equipa tem "múltiplos sensores e os melhores profissionais do mundo na área a recolher dados". "Eles têm de elimintar todas as outras fontes sonoras de possível origem humana à exceção do Titan."

De acordo com a guarda-costeira dos EUA, as estimativas apontam para que a reserva de 96 horas do submarino termine por volta das 12h18 desta quinta-feira. Ainda assim, as autoridades garantem continuar a tratar-se de uma missão de resgate, mantendo-se "otimistas e esperançosos".

Segundo a BBC, vários especialistas apontam que os passageiros poderão sobreviver para lá deste limite de tempo, mas afirmam não ser possível dar previsões concretas - uma vez que as hipóteses de sobrevivência dependerão do consumo de oxigénio e da capacidade de metabolismo de cada um.



O submersível Titan partiu no domingo com cinco tripulantes - o capitão Hamish Harding, o explorador Paul-Henri Nargeolet, Stockton Rush (CEO da OceanGate), e Shahzada Dawood e o seu filho, Suleman -, numa viagem de 10 horas que pretendia explorar os destroços do navio Titanic. Contudo, o submarino não chegou a emergir.