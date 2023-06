​Pelo menos 35 migrantes morrem em naufrágio a caminho das Canárias

Pelo menos 35 pessoas morreram depois da embarcação em que seguiam ter naufragado. O incidente ocorreu a cerca de 140 quilómetro a sudeste das Canárias.



A informação é avançada pela agência Reuters que cita fonte da organização não governamental Walking Borders.

Segundo a mesma fonte, a bordo da embarcação seguia 59 pessoas.

As operações de busca e salvamento foram realizadas quer pelas autoridades espanholas, quer marroquinas. De acordo com Madrid, entre as vítimas mortais está uma criança.