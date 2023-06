Jack Teixeira declara-se inocente em processo de fuga de documentos classificados

Jack Teixeira, o lusodescendente alegadamente responsável pela fuga de documentos do Pentágono, declarou-se como "inocente" de seis crimes de retenção e transmissão de informação de segurança nacional, num tribunal do Massachusetts.

O militar de 21 anos é acusado de usar a sua posição como administrador de sistemas na Força Aérea norte-americana para obter e espalhar ilegalmente documentos militares sensíveis.

O suspeito foi preso em abril, na sequência de uma investigação à fuga de dezenas de documentos classificados pelo governo norte-americano.

Assim que surgiu o seu nome na imprensa norte-americana, a primeira coisa em que se pensou era se seria português. Embora não tenha nacionalidade portuguesa, tem ascendência açoriana, sendo neto de um avô natural da ilha de São Miguel.



O jovem será o administrador de um servidor do Discord no qual foram revelados documentos confidenciais do Pentágono, que incluem, entre outros dados, informação sensível sobre a guerra na Ucrânia.

Numa das conversas online, Teixeira autointitulou-se líder desse mesmo grupo, que junta cerca de 30 jovens e adolescentes, que trocavam mensagens sobre armas, videojogos e de memes e comentários de cariz racista.