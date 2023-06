Submsersível desaparecido. EUA acusados de impedir ajuda britânica no resgate

Os Estados Unidos da América não permitem que um veículo britânico se junte à missão de resgate do submersível de transporte de turistas até ao Titanic que se encontra desaparecido no Oceano Atlântico, de acordo com o jornal do Reino Unido "The Telegraph".

Uma equipa de especialistas da companhia Magellan Limited, que no verão passado criou o primeiro "scan" digital de tamanho real do Titanic, aguarda por autorização para partir de um aeroporto nas Ilhas do Canal.

A equipa de especialistas tem equipamento e conhecimentos considerados essenciais para a localização e recuperação do Titan, nomeadamente um veículo operável remotamente capaz de explorar até 5.000 metros de profundidade. Contudo, os norte-americanos preferem utilizar a sua própria nave, que consegue explorar até 3.000 metros.