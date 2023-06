Mulher morre entre chamadas num "call center" em Espanha

Uma mulher morreu de forma repentina num escritório de "call center" em Madrid, Espanha, na passada terça-feira.

De acordo com a confederação que representa os trabalhadores do setor do telemarketing em Espanha (Confederación General del Trabajo del Sector Federal de Telemercadeo - CGT Telemarketing), a mulher já estava inanimada quando “um colega teve que segurá-la para que caísse da cadeira”.

Ainda tentaram reanimá-la, mas sem sucesso. A mulher foi declarada morta meia hora depois de receber os primeiros socorros.



Numa publicação que a CGT Telemarketing fez no Twitter, em memória da trabalhadora falecida, pode ler-se: “Disseram-nos para continuar a atender chamadas”.