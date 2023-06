Isabel dos Santos condenada por desvio de 52,6 milhões da Sonangol nos Países Baixos

Isabelo dos Santos foi condenada nos Países Baixos por ter desviado 52,6 milhões de euros da Sonangol, em conjunto com alguns dos seus colaboradores mais próximos.

Segundo indica a SIC Notícias, o Tribunal de Recurso do Amesterdão concluiu que a empresária angolana deu ordens ilegais para transferir parte dos dividendos da Esperaza no dia em que foi exonerada do cargo de presidente da Sonangol.

A Esperaza trata-se de uma holding que era detida na totalidade pela Sonangol.

Há dois anos, um tribunal dos Países Baixos já tinha declarado nula a transação das ações, por considerar que tinha sido um ato de corrupção.

Isabel dos Santos está a viver neste momento no Dubai e é alvo de um mandado de captura da Interpol.