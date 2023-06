Finlândia tem novo primeiro-ministro. Parlamento elege Petteri Orpo

Os membros do Parlamento finlandês (Eduskunta) elegeram esta terça-feira como primeiro-ministro do país o líder conservador Petteri Orpo, que governará com o apoio de uma coligação de partidos que inclui a extrema-direita.

Orpo, que venceu as eleições legislativas em 02 de abril, obteve hoje 107 votos a favor e 81 contra no Parlamento. Outros onze deputados não compareceram à sessão de votação.

O novo primeiro-ministro, do conservador Partido de Coligação Nacional, liderará um governo formado ainda pelo Partido dos Finlandeses [de extrema-direita], pelo Partido do Povo Sueco [SFP - representante da minoria finlandesa de língua sueca] - e os democratas-cristãos, numa coligação que tem maioria absoluta com 108 deputados de um total de 200 no Parlamento.

O novo Executivo - o mais conservador da história recente do país, segundo os meios de comunicação locais - é formado por doze mulheres e sete homens, tendo uma presença feminina maior em relação ao Executivo cessante da social-democrata Sanna Marin.

Além do chefe de Governo, o Partido de Coligação Nacional - que conquistou 48 deputados nas últimas eleições - vai assumir sete ministérios: Negócios Estrangeiros, Defesa, Meio Ambiente, Trabalho e Cultura.

O ministério dos Negócios Estrangeiros será assumido pela vice-presidente do Partido de Coligação Nacional, Elina Valtonen, enquanto o ministério da Defesa ficará a cargo de Antti Häkkänen, também vice-presidente do partido, a quem caberá integrar os sistemas defensivos da Finlândia na NATO, após a sua recente entrada na Aliança Atlântica.

O Partido dos Finlandeses, o segundo mais votado nas últimas eleições, com 46 deputados, também terá sete ministérios, incluindo Finanças - que será ocupada pela sua líder, Riikka Purra -, Interior, Justiça, Comércio Externo e Saúde.

Desta forma, este partido de extrema-direita e eurocético assume o controlo de vários cargos importantes no Governo finlandês e terá grande peso na hora de ditar as políticas económicas e de imigração.

Além disso, a presidência do parlamento ficará nas mãos do ex-líder do partido de extrema-direita, Jussi Halla-aho, mentor de Purra e representante da ala mais xenófoba da formação, condenado em 2012 por publicar opiniões anti-islâmicas na sua página pessoal na internet.

O SFP, um pequeno partido que esteve em quase todos os Executivos finlandeses do último meio século, exceto um, vai assumir os ministérios da Educação, dos Assuntos Europeus e do Desporto, embora este último apenas durante meia legislatura.

A outra metade da legislatura, o ministério do Desporto será comandado pelo menor parceiro da coligação, o Partido Democrata-Cristão, que também assumirá o ministério da Agricultura.