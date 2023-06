Filho de Biden declara-se culpado de dois crimes fiscais e um de posse de arma

Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos Joe Biden, vai declarar-se culpado de duas acusações fiscais e de mais uma de posse ilegal de arma.

De acordo com os registos do Departamento de Justiça, citados pela imprensa norte-americana, Hunter Biden terá chegado a acordo com a justiça, evitando uma pena de prisão efetiva.

A investigação remonta a 2018. Na altura, o então presidente Donald Trump nomeou o procurador do Delaware David Weiss responsável pelo processo.

Joe e Jill Biden já reagiram oficialmente. Num comunicado emitido pela Casa Branca, o casal assegura que "apoiam o seu filho, numa altura em que ele continua a refazer a sua vida".

O porta-voz da Casa Branca assegurou ainda que não seria feito mais nenhum comentário sobre o assunto.

Hunter Biden, 53 anos, é o segundo filho de Joe Biden. A mãe de Hunter Biden é Neilia Hunter, primeira mulher do atual presidente norte-americano, falecida num acidente de viação ocorrido em dezembro de 1972.