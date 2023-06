Sudão. Acordado cessar-fogo de 72 horas a partir deste domingo

"As duas partes acordaram que, durante o período de cessar-fogo se abstêm de movimentos e ataques, utilização de aviões de guerra ou drones, de bombardeamentos, do reforço de posições", refere a diplomacia saudita.

Desde o início do conflito, a 15 de abril, mais de 950 civis foram mortos e cerca de 4.750 ficaram feridos, segundo o último balanço fornecido pelo Sindicato dos Médicos do Sudão.

Apesar da pressão internacional sobre as partes em conflito para que seja declarado um cessar-fogo, os ataques contra civis não cessaram e tanto o exército como as forças paramilitares recusam responsabilidades e trocam acusações.

Das negociações, que estão a ser mediadas pelos Estados Unidos da América e pela Arábia Saudita e que começaram em maio na cidade saudita de Jeddah, resultou uma declaração de compromisso para proteção aos civis e a declaração de dois breves momentos de tréguas, repetidamente violados pelas partes beligerantes.

As hostilidades entre as partes eclodiram durante a discussão da integração das RSF nas Forças Armadas do Sudão, uma parte fundamental de um acordo assinado em dezembro para formar um novo governo civil, depois da expulsão do ex-presidente Omar Hassan al-Bashir em 2019.

No entanto, a recusa do líder do RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, por descordo com as condições daquela reintegração, levou a conflitos que causaram atrasos na formação do Governo de transição.