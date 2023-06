Uganda. Ataque de forças rebeldes a escola mata 26 alunos

Esta sexta-feira, um ataque armado a uma escola secundária fez 26 mortos em Mpondwe, no Uganda. Os atacantes raptaram ainda seis estudantes, noticia a CNN.

De acordo com Bilal Katamba, porta-voz do destacamento do exército ugandês na República Democrática do Congo (RDC), os rebeldes da Força Aliada Democrática - com fortes ligações ao Estado Islâmico (ISIS) atacaram a escola secundária de Lhubirira entre as 23h00 e a meia-noite desta sexta-feira.

No total, mataram, pelo menos, 26 alunos e feriram oito, tendo depois incendiado este estabelecimento escolar, perto da fronteira do Uganda com a RD Congo. Entretanto, as autoridades ugandesas já extinguiram o fogo, este sábado de manhã.

Segundo Bilal Katamba, as equipas de socorro continuam a fazer a limpeza dos destroços, na busca de corpos, suspeitando que não haja mais nenhum sobrevivente.

As oito vítimas feridas encontram-se internadas em estado crítico, no Hospital de Bwera.

Fred Enanga, porta-voz da polícia ugandesa e da Força de Defesa do Povo do país, nota que as autoridades estão a perseguir os suspeitos, que se terão dirigido para o Parque Nacional de Virunga, já em território congolês