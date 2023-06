Uganda. Ataque de forças rebeldes a escola faz 40 mortos

Esta sexta-feira, um ataque armado a uma escola secundária fez, pelo menos, 40 mortos em Mpondwe, no Uganda. A maioria das vítimas eram estudantes, nota a BBC.

De acordo com Bilal Katamba, porta-voz do destacamento do exército ugandês na República Democrática do Congo (RDC), cinco rebeldes da Força Aliada Democrática - com fortes ligações ao Estado Islâmico (ISIS) atacaram a escola secundária de Lhubirira entre as 23h00 e a meia-noite desta sexta-feira.

No total, mataram, pelo menos, 40 pessoas, a maioria rapazes que vivam em dormitórios da escola, que fica perto da fronteira do Uganda com a RD Congo. De acordo com o major general Dick Olum, do exército ugandês, alguns dos alunos foram queimados vivos e espancados até à morte.

A CNN avança ainda que o grupo rebelde raptou seis alunos. Há ainda registo de oito feridos, que se encontram internados em estado crítico, no Hospital de Bwera.



Os atacantes incendiaram os colchões, cujo fogo alastrou para todo o estabelecimento escolar. Entretanto, as autoridades ugandesas já extinguiram o fogo, este sábado de manhã.

Segundo Bilal Katamba, as equipas de socorro continuam a fazer a limpeza dos destroços, na busca de corpos, suspeitando que não haja mais nenhum sobrevivente.



Fred Enanga, porta-voz da polícia ugandesa e da Força de Defesa do Povo do país, nota que as autoridades estão a perseguir os suspeitos, que se terão dirigido para o Parque Nacional de Virunga, já em território congolês.

[Notícia atualizada às 14h41 de 17 de junho de 2023]