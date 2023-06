Índia. Onda de calor faz pelo menos 34 mortos

Uma onda de calor na Índia fez, no mínimo, 34 mortos. Os casos, registados no Estado de Uttar Pradesh, no norte do país, apontam todos para vítimas mortais acima dos 60 anos, avança a Associated Press (AP).

No final desta semana, os termómetros da região têm facilmente ultrapassado os 40ºC. Na sexta-feira, registou-se a temperatura máxima de 42,2ºC - quatro graus acima do normal nesta época do ano neste Estado indiano.

Só na quinta-feira, as autoridades confirmaram a morte de 23 pessoas por calor extremo. No dia seguinte, houve registo de 11 vítimas mortais

As pessoas foram sendo socorridas no Hospital de Ballia e "todas sofriam de algum tipo de comorbidade, que piorou devido à onda de calor", explica Jayant Kumar, diretor-geral da saúde de Ballia. As vítimas acabariam por falecer por causas variadas, como ataque cardíaco, acidente vascular cerebral e diarreia.

É neste sentido que as autoridades de saúde indianas já aconselharam a população idosa a permanecer em casa durante o dia, enquanto a onda de calor extremo se mantiver na região.

Segundo a Associated Press, as falhas de energia registadas em Utar Pradesh também não têm ajudado a combater as temperaturas elevadas, deixando muitas casas sem água ou ar condicionado, motivando, inclusivamente, protestos nas ruas.

O governador do Estado, Yogi Adityanath, já garantiu que o executivo regional está a tomar "todas as medidas necessárias" para garantir um fornecimento ininterrupto de energia e que quaisquer eventuais falhas "serão rapidamente tratadas".

Ainda há cerca de um mês, a Índia viu-se a braços com igual onda de calor, durante a qual várias regiões apontaram temperaturas máximas recorde, acima dos 45ºC.