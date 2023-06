Ucrânia. EUA anunciam mais 205 milhões de dólares em ajuda humanitária

Os Estados Unidos anunciaram esta sexta-feira um pacote de 205 milhões de dólares (cerca de 190 milhões de euros) adicionais em assistência humanitária para ajudar a Ucrânia na luta contra a invasão russa.

"A assistência humanitária dos EUA fornece ao povo da Ucrânia apoio crítico, incluindo alimentos, água potável, serviços de proteção, educação, meios de subsistência, assistência jurídica, abrigo acessível, assistência médica", afirmou o Departamento de Estado norte-americano, num comunicado.

Com o fundo adicional procura-se ainda ajudar as vítimas do conflito contra a Rússia a manter contacto com familiares separados, tentando contribuir para a reunificação familiar, de acordo com o mesmo comunicado.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, mais de seis milhões de refugiados saíram do país e mais de cinco milhões estão deslocados internamente, de acordo com números das agências das Nações Unidas.

Este pacote adicional de ajuda humanitária eleva o apoio dos Estados Unidos nesta área para mais de 605 milhões de dólares (cerca de 550 milhões de euros), de acordo com as contas do Departamento de Estado.

"Continuamos a pedir o fim imediato da guerra de agressão da Rússia e que a Rússia facilite o acesso desimpedido à assistência humanitária na Ucrânia e a passagem segura para aqueles que tentam mudar-se para áreas mais seguras", conclui o comunicado do Governo norte-americano.