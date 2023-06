Putin afirma que já entregou ogivas nucleares à Bielorrússia

A Rússia transferiu as primeiras armas nucleares táticas para a Bielorrússia, anunciou esta sexta-feira, em São Petersburgo, o Presidente russo, Vladimir Putin.

"As primeiras ogivas nucleares foram entregues no território da Bielorrússia", disse Putin, numa intervenção no Fórum Económico Internacional de São Petersburgo (SPIEF, na sigla em ingl