Atacante de Nottingham tem nacionalidade portuguesa

O homem que, na terça feira, matou três pessoas em Nottingham, na Inglaterra, tem dupla nacionalidade: é português e guineense.

A informação é avançada esta sexta-feira pela BBC, que identifica o homem como Valdo Amissão Mendes Calocane. O homem, de 31 anos, tinha estatuto de residente no Reino Unido precisamente graças à sua cidadania portuguesa.

Calocane estudava na universidade local, onde terminou o curso de Engenharia Mecânica, o ano passado.

Contactada pela Renascença, fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros indica não ter, para já, confirmação oficial sobre a nacionalidade do atacante.

Em comunicado, a polícia de Nottinghamshire informou que duas pessoas foram encontradas mortas numa estrada (Ilkeston Road) no centro da cidade pouco depois das 4h00 de terça-feira, antes de os agentes serem alertados para outro incidente não muito longe, onde uma carrinha tentou atropelar três pessoas.

Segundo as autoridades, as vítimas da tentativa de atropelamento "estão atualmente a ser tratadas no hospital".

Um outro homem foi encontrado morto numa outra estrada (Magdala Road), nos arredores do centro da cidade.

"Este é um incidente horrível e trágico que custou a vida de três pessoas", disse a chefe de polícia Kate Meynell, citada pelo comunicado da polícia.



"Acreditamos que estes três incidentes estão todos ligados e temos um homem sob custódia. Esta investigação está na sua fase inicial e uma equipa de detetives está a trabalhar para estabelecer exatamente o que aconteceu", acrescentou.

[notícia atualizada às 12h24 de 16 de junho de 2023]