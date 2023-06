Médicos do Sri Lanka removem maior pedra no rim do mundo

Os médicos das Forças Armadas do Sri Lanka anunciaram que realizaram com sucesso a cirurgia de remoção da maior e mais pesada pedra no rim do mundo. O feito foi reconhecido pelo Guinness World Records.

De acordo com o Exército, a cirurgia foi realizada por três médicos e aconteceu no dia 1 de junho no hospital das Forças Armadas na capital Colombo.

O maior cálculo renal do mundo foi removido de um paciente de 62 anos no Sri Lanka – e é do tamanho de uma uva, tão longa como uma banana e tão pesada como quatro hamsters.

Com 13,372 centímetros de comprimento e com 801 gramas de peso, o cálculo renal quebrou dois recordes mundiais.

De acordo com o Guinness World Records, os recordes anteriores eram de 13 centímetros de comprimento, estabelecidos na Índia em 2004, e 620 gramas de peso, estabelecidos no Paquistão em 2008.

Os cálculos renais consistem em pedaços sólidos de material que se cristalizam no rim, ureteres ou bexiga devido a fatores genéticos e ambientais. São relativamente comuns e afetam cerca de 10% das pessoas em algum momento das suas vidas.