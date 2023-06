Detido o suspeito da morte do ator Jeff Machado

A Polícias Militar brasileira e a Polícia Civil procederam, esta quinta-feira, à detenção de Bruno de Souza Rodrigues, o português suspeito do homicídio do ator Jeff Machado. A detenção ocorre após duas semanas de busca.

Segundo avançam vários meios de comunicação brasileiros, o produtor de televisão português Bruno de Souza estava escondido no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro e preparava-se para fugir.

Recorde-se que o corpo da vítima, de 44 anos, foi encontrado dentro de um baú enterrado a dois metros de profundidade a em maio. O caso de homicídio remontará a 23 de janeiro deste ano, tendo Bruno Rodrigues participado o desaparecimento no dia 27 do mesmo mês.

Além do português de 37 anos, as suspeitas também recaem sobre Jeander Vinicius da Silva Braga, homem de 29 anos, com quem Jeff Machado teria uma relação próxima. Jeander Braga foi detido pelas autoridades e encontra-se em prisão preventiva no Rio de Janeiro desde o dia 2 de junho.



[Em atualização]