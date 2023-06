ChatGPT teve nota positiva numa dissertação sobre filosofia em França

"Na versão do ChatGPT nem chega a haver uma problemática (...) Muitas vezes são frases muito longas, bastante ocas no final, onde não há conteúdo, onde não compreendemos os argumentos (...) citações para tentar brilhar", sublinhou Lev Fraenckel, conhecido como "Serial Thinker".

A Escola de Tecnologia e Negócios de Paris, que organizou o "duelo", refinou uma pergunta muito longa para solicitar ao "software" as formas clássicas da dissertação, tendo também sido sugeridos autores para o ChatGPT referir.

O ChatGPT citou Aristóteles, Kant, Freud, Nietzsche e Camus, com referências vagas e breves. .

O "software" demonstrou alguma audácia estilística, mas, treinado para não ter opinião, não se envolveu na problemática.

Na sua conclusão, refere: "Não há uma resposta universal, mas uma miríade de caminhos para a felicidade (...) A felicidade pode muito bem ser uma questão de razão... e muito mais".

Raphaël Enthoven acredita que os filósofos estão entre os profissionais menos propensos a serem substituídos pela Inteligência Artificial.

"O ensino da filosofia não está ameaçado (...) Aposto que poderíamos ter enviado [ao ChatGPT] um livro inteiro de recomendações, sem fazer dele um filósofo", sublinhou.

O trabalho elaborado pelo humano, realizado em hora e meia, conclui com "a urgência e o interesse de pensar a própria razão e a sua atividade como felicidade".

De grande complexidade técnica, os sistemas de IA fascinam da mesma forma que geram preocupação.

O grande público descobriu o seu imenso potencial no final do ano passado com o lançamento do produtor de conteúdo editorial ChatGPT, da empresa californiana OpenAI, que pode escrever ensaios, poemas ou traduções em segundos.