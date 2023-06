Votação do parlamento israelita dificulta plano de reforma judicial

O parlamento israelita nomeou esta quarta-feira um deputado da oposição para a comissão que escolhe os juízes nacionais, desafiando o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, numa votação que expôs divisões na coligação no poder, levantando questões sobre o controlo dos aliados políticos.

A oposição tinha ameaçado abandonar as negociações com Netanyahu sobre a controversa reforma se a sua candidata, Karine Elharrar, não fosse nomeada para a comissão.

Apesar da nomeação de Elharrar, a oposição indicou que irá suspender, de qualquer modo, as conversações com Netanyahu até que a segunda vaga na comissão seja preenchida e esta possa retomar o seu trabalho.

"Sem comissão, não há negociações", declarou o líder da oposição, o ex-primeiro-ministro Yair Lapid.

Netanyahu acusou os seus opositores de tentarem "dinamitar o diálogo".

O Governo de Netanyahu, o mais à direita da história de Israel, anunciou a reforma da Justiça dias após ter tomado posse, em dezembro passado, afirmando que o plano era necessário para controlar um poder judicial intervencionista.

Os opositores a Netanyahu sustentam que o plano é uma forma de a coligação de extrema-direita - um conjunto de partidos ultranacionalistas e ultraortodoxos -- controlarem o sistema judicial do país, pondo em causa a independência do poder judicial, ou seja, o Estado de direito no país.

A proposta de reforma governamental levou centenas de milhares de israelitas a protestar todas as semanas nas ruas em manifestações maciças, argumentando que estavam em causa os alicerces democráticos do país.