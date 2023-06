Ucrânia. Três mortos num ataque em Odessa

Três pessoas morreram e, pelo menos, 13 ficaram feridas num ataque com mísseis russos à cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, informaram as forças ucranianas.

Os três mortos eram funcionários de um armazém comercial atingido por um míssil de cruzeiro russo Kalibr, segundo informou o porta-voz da administração militar de Odessa, através do Telegram, acrescentando que foram lançados quatro mísseis de um navio no mar Negro.

De acordo com a administração militar, as defesas aéreas abateram dois dos mísseis de cruzeiro Kalibr, contudo, as autoridades afirmaram que o ataque ainda atingiu infraestruturas civis, incluindo um centro de negócios, uma instituição de ensino, um complexo residencial, restaurantes e lojas.

Atualmente, estão a decorrer trabalhos de remoção dos escombros e está a ser feita uma busca por possíveis vítimas do ataque.



No briefing diário, o Ministério da Defesa do Reino Unido dá conta de que, nas últimas duas semanas, houve um aumento nas missões aéreas de combate tático russo, especialmente no sul da Ucrânia.

"Este facto deve-se, quase de certeza, aos relatos de um aumento das operações ofensivas ucranianas, uma vez que as Forças Aeroespaciais Russas (VKS) tentam apoiar as tropas terrestres com ataques aéreos. Apesar do aumento, a taxa de missões diárias das VKS continua a ser muito inferior ao pico de até 300 missões diárias registado no início da guerra", informam em nota.