Ucrânia. Sobe para 12 o número de mortos em Kryvyi Rih

Subiu para 12 o número de mortos devido ao ataque com mísseis em Kryvyi Rih, cidade natal de Volodymyr Zelensky.

O jornal Suspilne informa que o número de mortos na sequência do ataque de terça-feira aumentou para 12. Citando as autoridades municipais, o jornal afirma que homem de 67 anos morreu no hospital durante a noite.

A lista de vítimas, anunciada por Volodymyr Zelenskiy na terça-feira, dava conta de 11 mortos e mais de 30 feridos.

Guterres condena ataque russo à cidade natal de Zelensky

O secretário-geral da ONU condenou o ataque russo ao edifício residencial na cidade natal do Presidente Volodymyr Zelensky.

O porta-voz de António Guterres, Stephane Dujarric, sublinhou, em conferência de imprensa, que o direito humanitário internacional deve ser respeitado e afirmou que "devem ser tomadas precauções constantes para evitar mais danos aos civis e às infraestruturas civis".

Dujarric manifestou também a preocupação relativamente a outros ataques na região de Kherson, que resultaram na morte de um civil. "Houve um ataque em Bilozerka, onde entregámos ajuda há apenas alguns dias e onde a população foi afetada pela destruição da barragem", afirmou.

O porta-voz indicou que o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) prestou ajuda humanitária a 7.000 pessoas em Darivska, nos arredores de Kherson, controlada pelos ucranianos, mas lamentou que a Rússia não esteja a dar as garantias de segurança de necessárias para que seja atravessada a linha da frente.