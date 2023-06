Trump declara-se inocente de 37 acusações federais

Donald Trump declara-se inocente, após ter sido formalmente acusado de 37 crimes.

O ex-Presidente dos EUA encontra-se esta terça-feira no tribunal de Miami, na Flórida, para responder aos 37 crimes de que é acusado, entre os quais a retenção de documentos classificados e obstrução à justiça.

Também um antigo assessor próximo, Walt Nauta, é acusado de seis acusações no mesmo caso.



Trump é o primeiro presidente dos EUA a ser atingido por uma acusação criminal federal.

A chegada do candidato às Presidenciais de 2024 ao tribunal foi acompanhada em direto pelos orgãos de comunicação social e esperada por um destacamento policial extenso.

Muitos apoiantes e críticos de Donald Trump estão reunidos à volta da zona.

Entre as manifestações convocadas para terça-feira fora do tribunal está a organizada por uma filial do grupo de extrema-direita Proud Boys, cujos membros foram considerados culpados pelo seu papel no ataque ao Capitólio norte-americano, em 06 de janeiro de 2021.