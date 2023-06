Reino Unido. Três mortos e três feridos após incidente "grave" em Nottingham

A polícia britânica informou que três pessoas foram encontradas mortas na cidade de Nottingham, no centro de Inglaterra, e que um homem foi detido por suspeita de homicídio.

Em comunicado, a polícia de Nottinghamshire informou que duas pessoas foram encontradas mortas numa estrada (Ilkeston Road) no centro da cidade pouco depois das 4h00, antes de os agentes serem alertados para outro incidente não muito longe, onde uma carrinha tentou atropelar três pessoas.

Segundo as autoridades, as vítimas da tentativa de atropelamento "estão atualmente a ser tratadas no hospital".

Um outro homem foi encontrado morto numa outra estrada (Magdala Road), nos arredores do centro da cidade.

A polícia informou que procedeu à detenção de um homem de 31 anos por suspeita de homicídio.

"Este é um incidente horrível e trágico que custou a vida de três pessoas", disse a chefe de polícia Kate Meynell, citada pelo comunicado da polícia.

"Acreditamos que estes três incidentes estão todos ligados e temos um homem sob custódia. Esta investigação está na sua fase inicial e uma equipa de detetives está a trabalhar para estabelecer exatamente o que aconteceu", acrescentou.

Esta manhã, várias estradas foram encerradas e a rede local de elétricos foi suspensa em Nottingham, na sequência do que a polícia descreveu como um "grave incidente em curso".

Numa declaração emitida na manhã desta terça-feira, a polícia de Nottinghamshire afirmou que agentes e outros serviços de emergência estavam presentes em vários locais da cidade: "Há vários encerramentos de estradas em toda a cidade enquanto o incidente está a ser investigado. Pedimos ao público e aos automobilistas que evitem as seguintes áreas e planeiem rotas alternativas".

A polícia informou ainda que seis estradas estavam fechadas.

"Os agentes estão atualmente no local de vários encerramentos de estradas devido a um incidente em curso. Por favor, evitem estas áreas, uma vez que se espera que permaneçam encerradas durante algum tempo", apelou também o inspetor-chefe Neil Humphries citado pelo britânico "The Guardian".