Portugal mostra-se ao Brasil com empresas competitivas e "altamente tecnológicas"

As autoridades portuguesas e brasileiras organizaram hoje um seminário empresarial, numa oportunidade para Portugal mostrar o que tem de melhor, num evento que concluiu as celebrações do Dia de Portugal no Brasil, disse o diretor da AICEP Brasil.

"Mostrar o que melhor as empresas portuguesas fazem, numa perspetiva de Portugal moderno, competitivo, aliando com setores mais tradicionais mas que hoje são altamente tecnológicos", afirmou à Lusa o diretor da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) no Brasil, Francisco Saião Costa, à margem do Seminário Empresarial Brasil-Portugal, em Brasília.

Marcaram presença dezenas de empresários e o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, embaixador Laudemar Aguiar, o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro português, António Mendonça Mendes, e o embaixador de Portugal no Brasil, Luis Faro Ramos.

Neste evento, frisou Francisco Saião Costa, foi possível trazer" muitos empresários e muitas empresas de diferentes pontos do Brasil", num espaço de partilha para novas oportunidades de negócio, num "último momento de celebração do Dia de Portugal" em Brasília, com uma "componente económica", referindo-se às comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, organizado na segunda-feira na Embaixada de Portugal no Brasil.

Em relação ao memorando de entendimento assinado, aquando da visita do Presidente brasileiro, em abril, a Portugal, entre a AICEP e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Saião Costa, reforçou que incidirá em "startups" e pequenas e médias empresas, mas também na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

"Para nós sem uma Apex forte, sem uma integração brasileira na CPLP no âmbito económico não faria sentido", disse, reforçando ainda que as duas agências têm como objetivo o reforço na capacitação de lideranças no feminino, em projetos de sustentabilidade e transição energética.

Por outro lado, no seu discurso, o responsável pela agência que promove produtos e serviços brasileiros no exterior, Jorge Viana, considerou que Portugal é para o Brasil o "espaço na Europa", naquela que era uma parceria "adormecida que agora retoma com muita força".

"Vivemos ontem [segunda-feira] um momento muito especial nessa retomada de relacionamento Brasil-Portugal", considerou, referindo-se às celebrações do Dia de Portugal na Embaixada de Portugal no Brasil.