Parlamento Europeu aprova Agência de Luta contra a Droga para detetar riscos

O Parlamento Europeu aprovou, esta terça-feira, a criação da Agência da União Europeia (UE) de Luta contra a Droga, que irá substituir o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, sediado em Lisboa, para "avaliação dos riscos" sobre novas substâncias.

No âmbito da sessão plenária da assembleia europeia, na cidade francesa de Estrasburgo, os eurodeputados deram "luz verde" com 592 votos a favor, 12 contra e 23 abstenções ao acordo provisório das negociações em trílogo, "que alarga as competências do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência e abre caminho para a criação de uma Agência da UE de Luta contra a Droga", indica a instituição em comunicado.

Previsto está que, para a concretização desta nova agência europeia, o acordo aprovado pelos eurodeputados seja de seguida formalmente adotado pelo Conselho da UE, estrutura na qual estão representados os Estados-membros.

Uma vez publicada no Jornal Oficial da UE, esta nova agência entrará em vigor no dia seguinte e as suas disposições serão aplicadas 12 meses mais tarde, substituindo depois o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, sediado em Lisboa e que é atualmente a principal autoridade comunitária em matéria de drogas ilícitas na União Europeia.