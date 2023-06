Países Baixos. Protetor solar vai substituir álcool gel em dispensadores

Os protetores solares vão ser gratuitos nos Países Baixos no verão que se aproxima, no âmbito de um projeto-piloto que visa combater os níveis altos de cancro de pele no país.



A iniciativa está a ser organizada e discutida entre o hospital Venlo-Venray e as entidades de saúde pública neerlandesas. O objetivo é proporcionar a todos os cidadãos o acesso a proteção solar, durante a altura mais quente do ano, na qual as radiações ultravioletas são mais elevadas e prejudiciais.

Segundo avança o "The Guardian", o Governo holandês vai disponibilizar protetor solar nas escolas e universidades, em festivais, parques, recintos desportivos e espaços públicos abertos em todo o país.

Um dos médicos especialistas ligados ao projeto lançou a ideia de reutilizar os dispensadores de álcool gel comuns desde a pandemia de covid-19 como dispensadores de protetor solar.

A campanha foi lançada no fim de semana no festival da cidade de Breda, onde foi discutida a importância do uso de protetor solar como meio de prevenção das doenças de pele. Discutiu-se também a ideia de que as crianças devem ser educadas a aplicar protetor solar como rotina diária, tal como acontece, por exemplo com a lavagem dos dentes.