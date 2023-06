ONU corta ajuda aos sírios para quase metade por falta de financiamento

A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou, esta terça-feira, que terá de reduzir para quase metade o auxílio aos sírios que necessitam de ajuda alimentar básica, devido à falta de financiamento.

“Uma crise de financiamento sem precedentes na Síria está a forçar o Programa Alimentar Mundial [PAM] a reduzir a sua assistência alimentar básica em 2,5 milhões de pessoas, em comparação com os 5,5 milhões que ajudou até agora”, afirmou o PAM em comunicado.

Segundo dados da ONU, 90% dos 18 milhões de sírios vivem na pobreza. O número de crianças desnutridas no nordeste da Síria aumentou mais de 150% na segunda metade de 2022, com pelo menos 10 mil crianças desnutridas a mais do que nos seis meses anteriores.