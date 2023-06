Donald Trump já chegou a tribunal de Miami para audiência relacionada com acusações federais

Donald Trump chegou há momentos ao Tribunal de Miami para uma audiência relacionada com as 37 acusações federais que pesam contra o antigo Presidente dos Estados Unidos (EUA).

A chegada do candidato às Presidenciais de 2024 ao tribunal foi acompanhada em direto pelos orgãos de comunicação social e esperada por um destacamento policial extenso.

Muitos apoiantes e críticos de Donald Trump estão reunidos à volta da zona.

Entre as manifestações convocadas para terça-feira fora do tribunal está a organizada por uma filial do grupo de extrema-direita Proud Boys, cujos membros foram considerados culpados pelo seu papel no ataque ao Capitólio norte-americano, em 06 de janeiro de 2021.

Dentro do tribunal de Miami, os agentes dos US Marshals tirarão as impressões digitais a Trump.

Já durante a audiência, espera-se que Trump se declare inocente.

Na audiência de terça-feira, a equipa do procurador Jack Smith apresentará formalmente as 37 acusações criminais que pesam contra Trump.



A acusação inédita, que ocorre em plena campanha do ex-presidente para as primárias republicanas com vistas ao seu regresso à Casa Branca, tem sido criticada não só por Trump - que se diz vítima de "uma caça às bruxas" -, mas também por figuras do Partido Republicano e rivais do magnata, como o governador da Florida, Ron DeSantis.

O próprio Trump, favorito nas primárias republicanas, chamou a acusação de "ridícula" e "sem fundamento" durante eventos realizados no fim de semana na Carolina do Norte e na Geórgia.